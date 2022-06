Exact honderd jaar geleden pakte voetbalclub Beerschot zijn eerste landstitel: “Heel de stad vierde mee, zelfs die van Antwerp”

“Voor alle duidelijkheid: ik was er toen niet bij, hé.” Kielse humor is nooit ver weg als we Danny Geerts vragen om ons wat meer te vertellen over Beerschots eerste kampioenstitel ooit. Geerts volgde vroeger Beerschot als sportjournalist en is al heel zijn leven supporter. Bovendien schreef hij enkele boeken over de geschiedenis van ‘zijn’ club. Tijdens het opzoekwerk voor die boeken is Geerts ook heel wat te weten gekomen over het kampioenenjaar 1921-’22.