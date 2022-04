Ex-rijkswachter Van Mechelen mag na anderhalf jaar gevangenis verlaten

Antwerpen ‘Vliegende colleges’ moeten Antwerpe­naar meer bij lokale politiek betrekken: “Zeker onze jongeren en senioren verdienen een luisterend oor”

Het districtscollege gaat met al haar inwoners in gesprek in hun eigen wijk en strijkt neer in elke postcode van district Antwerpen. Elke inwoner kan binnenkort in zijn of haar buurt één van de acht vliegende colleges bezoeken. Stel er vragen aan de districtsschepenen of geef suggesties over projecten in jouw straat of wijk. Gastvrouw Bieke Ilegems legt alle vragen voor aan de bevoegde schepenen en zorgt ervoor dat de avond vlot verloopt.

12 april