Ex-model (33) opent pop-up met hippe zwangerschapskleding in de Kloosterstraat: “Ik maak komaf met de seutjeskleding”

AntwerpenNa een pop-upwinkel in Gent is het voor Rebekka Jeurissen (33) nu tijd om Antwerpen te veroveren. In de Kloosterstraat kan je dan ook bij haar terecht voor hippe zwangerschapskleding die je bovendien na de bevalling kan blijven dragen: “Het is niet omdat je zwanger bent, dat je je niet meer hoeft op te kleden.”

Zwanger zijn moet leuk blijven, vindt Rebekka, en dus startte ze eind mei een webshop voor zwangere vrouwen: “Ik merkte vooral in mijn omgeving dat er een gebrek was aan mooie zwangerschapskledij”, steekt ze van wal. “Ik had bijvoorbeeld vriendinnen die mee op stap wilden maar geen leuke kleedjes vonden, of collega’s die voor een belangrijke meeting geen gepaste zwangerschapsoutfit vonden. Na wat onderzoek heb ik zelf vastgesteld dat er veel te weinig hippe zwangerschapskleding op de markt was. Mijn label ‘Momster’ werd even later een feit.”

Crop tops

De naam ‘Momster’, een combinatie van hipster en moms, staat de winkel dan ook op het lijf geschreven: “In mei had ik mijn eerste popup-winkel in Gent met mijn zomercollectie. Daar merkte ik dat de Gentse vrouwen voor de meer bravere stukken gingen. Hier in Antwerpen durven zwangere vrouwen zich wel wat excentrieker te kleden. Zo hebben de jurkjes met patronen en de ‘crop tops’ (een t-shirt dat het onderste deel van de romp niet bedekt, red.) hier meer succes. Antwerpen is dan ook de stad bij uitstek voor ‘momsters’.”

Volledig scherm The Box Antwerpen opende de deuren met een eerste pop-upstore van Momster, een trendy modemerk met hippe zwangerschapskleding. © kiggen/keen

Zelf kan Rebekka zich nog geen ‘momster’ noemen, maar haar palmares in de modewereld getuigt van enige kennis van het vak. Zo heeft de Gentse in Madrid, New York en San Francisco gewerkt voor grote merken als Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Levi’s. Ook was ze zeven jaar professioneel model. Met haar eigen label wil ze nu haar stempel drukken en het aanbod in de nichemarkt uitbreiden: “Bovendien is alles wat ik verkoop combineerbaar én ‘borstvoedingsproof’. Daar bedoel ik mee dat een vrouw die borstvoeding geeft dat heel subtiel kan doen dankzij ritsen aan de mouwen. Daarbij is de kleding gemaakt met een rekbare stof waardoor je het ook na de bevalling kan blijven dragen.”

Volledig scherm Rebekka Jeurissen van MOMSTER, een pop-up winkel voor zwangere vrouwenkleding aan de Kloosterstraat in Antwerpen © Tessa Kraan

Momster is gelegen in de Kloosterstraat 177, in een pand van The Box, een organisatie die over heel Vlaanderen panden te huur aanbiedt specifiek gericht op korte termijn. Naast de winkel specialiseert Rebekka zich in zwangerschapsfotografie: “Zwangerschapsfotoshoots, gezinsfotografie,.... alles in een ongeforceerde setting. Meestal ga ik langs bij de mensen thuis of komen we samen op een plaats die hen dierbaar is. Ik probeer te focussen op wat het gezin typeert, een innige band tussen moeder en dochter, of een speelse sfeer met papa en de kinderen, bijvoorbeeld.”

