Ex-directeur Antwerps woonzorgcentrum Park Lane, die stal van bewoners voor gokverslaving, riskeert celstraf

Wilrijk Industrie­brand op site afvalver­wer­kings­be­drijf aan Boomse­steen­weg in Wilrijk: “Blijf weg van de rook”

De Antwerpse brandweer is momenteel een industriebrand aan het blussen aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. De brand veroorzaakt een rookpluim die vanop grote afstand te zien is. De brandweer bevestigt dat de brand intussen onder controle is en zich niet meer kan uitbreiden.

21 maart