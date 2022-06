Ex-deurwaarder “Lamborghini” veroordeeld tot één jaar met uitstel voor oplichting schoonouders: “Hij lachte hen uit omdat ze hun geld definitief kwijt waren”

Antwerpen Nu ook officieel: de ‘grootste spelletjes­hal van Europa’ komt naar Antwerpen: “3.000 vierkante meter spelple­zier”

De kogel is door de kerk: de ‘grootste spelletjeshal van Europa’ strijkt neer in Antwerpen. Want het stadsbestuur heeft het Nederlandse Gamestate, dat in binnen- en buitenland grote arcadehallen uitbaat, vorige week een vergunning verleend voor een 3.000 vierkante meter grote spelletjeshal op de gelijkvloerse en kelderverdieping van cinemacomplex UGC.

9:32