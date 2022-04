Ex-conciërge universiteit veroordeeld voor drugsverkoop

De politie had verschillende meldingen gekregen over drugshandel op de parking en in de omgeving van de conciërgewoning. Er werd daarom op 28 mei 2021 een kortstondig toezicht gehouden. De politie stelde daarbij vast dat meerdere personen bij de conciërge verdovende middelen kwamen kopen. Dat gebeurde ook in het bijzijn van hun kinderen.