Evacuatie na gaslek in Wilrijk

Antwerpen Antwerpse CD&V houdt deur dicht voor N-VA: “We zien vooral veel verschil­len en gaan hier geen kartel vormen”

De Antwerpse CD&V is niet danig gecharmeerd door het huwelijksaanzoek van schepen Els van Doesburg (N-VA). “We delen de visie van onze nationale voorzitter Sammy Mahdi”, reageert Antwerps CD&V-fractievoorzitter Nahima Lanjri. “Ook kartelvorming is niet aan de orde met de verkiezingen in 2024. We gaan daar op eigen kracht naartoe.”

10 oktober