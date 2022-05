EuroChem in Antwerpse haven krijgt bescherming tegen schuldeisers

AntwerpenMeststoffenproducent EuroChem in Antwerpen is tot 7 juli beschermd tegen zijn schuldeisers. Dat blijkt uit een publicatie in het Staatsblad, waarover De Tijd bericht.

EuroChem, dat een vestiging heeft in Antwerpen, kwam in maart in de problemen als gevolg van de sancties tegen de Russische ex-eigenaar Andrej Melnitsjenko. Bij EuroChem werken zowat 400 mensen.

“De bescherming biedt zekerheid en is echt wel nodig om niet dieper in de problemen te komen”, zegt Stijn Verdonck, syndicaal afgevaardigde van de socialistische vakbond ABVV. “Maar de problemen zijn verre van opgelost. De gedeeltelijke opstart verloopt moeizaam”, weet Verdonck. “Een beperkte productie wil zeggen beperkte inkomsten. We zijn ongerust en bekijken het maand per maand. Het spook van tijdelijke werkloosheid doemt op.”

In het ongewisse

Het ABVV is ook in het ongewisse of de politiek nog stappen heeft genomen inzake de verzelfstandiging van EuroChem. “We krijgen soms de indruk dat men ons vergeten is. Wij willen graag dat burgemeester Bart De Wever (N-VA) of schepen Annick De Ridder (N-VA) mee aan de kar trekt.”

In april gaf de federale regering de toestemming om een deel van de productie herop te starten zodat de landbouwsector en het personeel niet zwaar in de problemen zouden komen. Toen werd ook al bescherming tegen de schuldeisers aangevraagd. Die bescherming is ondertussen dus goedgekeurd door de Antwerpse ondernemingsrechtbank.