Ernstige hinder verwacht: Kennedytunnel deels afgesloten van 2 tot 5 december

Antwerpen Feathers Events brengt ‘magische’ sfeer van Café Local weer tot leven met ‘De Nachten’

De gebroeders Jan en Guy Pluym van Feathers Events blazen het legendarische en even nostalgische nachtleven van Café Local op het Antwerpse Zuid nieuw leven in met De Nachten. Om de zoveel tijd wordt een andere sector in de kijker gezet. De aftrap wordt gegeven door De Nacht van de Makelaar.

18 november