Erkenning van woonzorgcentrum Lozanahof zes maanden geschorst: “Sommige problemen los je niet op één, twee, drie op”

Antwerpen Oekraïense student organi­seert benefiet in Handels­beurs

Yaremma, een 24-jarige Oekraïense Belg, zit niet stil bij de situatie in zijn thuisland. De student Handelsingenieur wil op 17 juni de top van de Belgische businesswereld samenbrengen om Oekraïne te steunen, en dat op een Oekraïens getinte benefietavond in de Handelsbeurs in Antwerpen. “Het is heel zwaar om te zien wat daar gebeurt, maar dat stopt ons niet om alles uit de kast te halen om onze landgenoten zoveel mogelijk te helpen.”

25 mei