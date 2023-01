Eritreeër riskeert twee jaar cel voor steekincident na banale ruzie

AntwerpenHet openbaar ministerie heeft maandag twee jaar cel en 800 euro boete gevorderd tegen Idris N.D. (19). De Eritreeër had vorig jaar een man neergestoken na een banale aanvaring. Hij wordt vervolgd voor opzettelijke slagen en verwondingen.

De beklaagde was op 25 september samen met vier vrienden op weg naar huis na een optreden van een Eritrese zanger in Antwerpen. In de Korte Ypermanstraat kruisten ze rond 5 uur ‘s morgens een groepje van acht personen, onder wie het latere slachtoffer.

Hij verklaarde achteraf dat de beklaagde, die hij niet kende, hem begon uit te schelden in het Arabisch. Het slachtoffer werd kwaad, want Idris N.D. had zijn moeder beledigd. Zijn vrienden hielden hem tegen en ze wandelden verder.

Camerabeelden

“Op camerabeelden was te zien hoe het slachtoffer toch terug naar de beklaagde liep en hem vastgreep bij zijn middel. De beklaagde gaf hem daarop twee messteken in de rug en liep daarna weg. Het slachtoffer was vijftien dagen arbeidsongeschikt, maar hield er geen ernstige letsels aan over”, zei de procureur.

Idris N.D. kon op basis van onder meer de camerabeelden en herkenning door getuigen en de politie geïdentificeerd en opgepakt worden. Hij verklaarde dat het slachtoffer lastig had gedaan tegen de vrouwen in zijn groep en dat hij hem daarop had aangesproken. De beklaagde zei dat hij een vuistslag had gekregen en was weggelopen. Hij ontkende dat hij een mes op zak had.

“Zelfverdediging”

Later gaf hij wel toe dat hij een mes op zich had. Een onbekende had het hem gegeven. Idris N.D. zei dat hij werd aangevallen door de groep rond het slachtoffer en dat hij gestoken had om zich te verdedigen. Uit de camerabeelden bleek echter dat de vrienden van het slachtoffer pas na de steekpartij op hem waren komen aflopen. Van een voorafgaande dreiging en van wettige zelfverdediging was volgens de procureur dus geen sprake.

De verdediging voerde maandag geen betwisting meer over de feiten. “Hij had behoorlijk veel gedronken en had de indruk dat hij werd aangevallen toen het slachtoffer hem bij zijn middel greep, maar zijn reactie was buiten proportie”, stelde meester Kristel Coppieters, die voor een straf met uitstel pleitte. “Het spijt me van wat ik heb gedaan. Ik vraag het slachtoffer om mij te vergeven. Ik vind het heel erg voor hem en ik ben blij dat hij er niets aan heeft over gehouden”, zei de beklaagde. Vonnis op 14 februari.

