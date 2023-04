Erfgoed ontdekken of zelf handen uit mouwen steken? Ontdek onze weekendtips in en rond Antwerpen

The Big Bounce tovert Sorgh­vliedt om in springkas­te­len­pa­ra­dijs voor buiten­speel­dag

De jeugddienst van Hoboken vroeg voor het tweede opeenvolgende jaar The Big Bounce om van de buitenspeeldag een heus festijn te maken. En dat lukte want meer dan 3.500 kinderen kwamen zich rot amuseren in het Sorghvliedtpark.