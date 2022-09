Erasmusstudenten annuleren komst naar Antwerpen wegens gebrek aan een kot

Antwerpen Stepdief (26) mogelijk betrokken bij meerdere feiten van diefstal en inbraak

De Antwerpse politie kreeg dinsdagvoormiddag een melding dat een getuige had gezien hoe iemand een elektrische step had gestolen aan de Slachthuislaan. De 26-jarige dief werd al gauw opgespoord en bleek een bekende te zijn van de politie. Met zijn arrestatie zal de politie onderzoeken of hij aan nog meer feiten van diefstal of inbraken gelinkt kan worden.

7 september