“Er zijn amper Aziatische artiesten zichtbaar in de Belgische scene”: Asian Persuasion op Zomer van Antwerpen

“Kan jij drie Belgische artiesten met Aziatische roots opsommen?”, steekt initiatiefnemer Joni Sheila van wal. De Gentse singer-songwriter met Filippijns- Belgische roots mist representatie in de muziekwereld. “De laatste jaren is het meer en meer beginnen dagen dat er eigenlijk maar heel weinig artiesten zijn die op mij lijken. Er is weinig of geen representatie in de media- en cultuurwereld. Dat terwijl er heel veel talent is.”

Uitlaatklep

En dus komt Sheila op de proppen met Asian Persuasion, een muzikale avond in de Zomerfabriek, het hoofdkwartier van stadsfestival Zomer van Antwerpen. “Helaas werd ik vroeger vaak gepest omwille van mijn roots”, vertelt ze. “Gekleurde kinderen die opgroeien in een witte omgeving kunnen kampen met een identiteitscrisis. Muziek vormde voor mij altijd een uitlaatklep.”

Iets waar rapper Panda Shaolin zich in herkent. “Ik heb roots in Congo en Thailand, maar ik heb daar helaas weinig connectie mee. Ik ben Belgisch opgegroeid, maar heb me altijd anders gevoeld. Ik kreeg vaak kritiek op mijn uiterlijk, waardoor ik een laag zelfbeeld ontwikkelde. Dat veranderde zodra ik met muziek begon.”

Verbondenheid

Orienthao, die nog maar sinds kort haar Aziatische identiteit leert omarmen, kijkt uit naar ‘Asian Persuasion’. “Er heerst altijd een speciale sfeer als Aziaten onder elkaar zijn. Ik voel dan altijd veel verbondenheid. Voor mij is het veel krachtiger als ik iemand met Aziatische roots iets zie doen. Niet omdat ik dat per se beter vind, maar omdat het toont dat wij ook onszelf kunnen geloven en ervoor gaan, ondanks soms moeilijke culturele obstakels. Het is belangrijk dat er een plaats is zodat anderen kunnen zien dat we bestaan en dus ook onze plaats durven innemen.”

Naast Joni Sheila, Panda Shaolin en Orienthao zullen ook DJ Shindu en singer-songwriter Wanthanee optreden. Tickets en info: zomerfabriek.be. Lees meer over muziek in en rond Antwerpen in dit dossier.

