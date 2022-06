Er past perfect een fles wijn in, en het is gemaakt van ... druiven: handtassenontwerper Lies Mertens maakt voor het eerst een vegan tas

Antwerpen Labo komt ter plaatse na woning­brand op het Zuid

Er is vannacht brand uitgebroken in een gebouw in de Lakenstraat, aan de Scheldekaaien op het Zuid. Een 36-jarige bewoner werd naar het ziekenhuis gebracht omdat hij te veel rook had ingeademd. De politie voert een onderzoek naar de oorzaak van de brand.

8 juni