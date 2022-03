En plots wordt het pikkedonker: stad Antwerpen dooft één uur lang alle verlichting voor Earth Hour

Daarnaast roept de stad haar inwoners op om hun betrokkenheid te tonen door thuis op hetzelfde moment de lichten te doven: “Earth Hour is een uitgelezen moment om stil te staan bij het probleem van de lichtvervuiling, die het biologische ritme van mens en dier verstoort”, zegt Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit). Maar nog meer doet Earth Hour ons - overal in de wereld - nadenken over ons energieverbruik, en onze afhankelijkheid van schadelijke fossiele brandstoffen. Als we de klimaatverandering willen tegengaan, en zo de toekomst van onze planeet en van onze kinderen willen veilig stellen, moeten we dringend overschakelen naar milieuvriendelijkere alternatieven.”