Elin (4) ontroostbaar nadat lievelingsknuffel gestolen wordt op trein: “Dief, als je dit leest, geef Apie aub terug ”

Antwerpen“Groot verdriet in het leven van mijn vierjarige: haar grootste boezemvriend Apie is vandaag gestolen op de trein bij Antwerpen Berchem.” Mama Sytske (38) uit Brussel plaatste zondag dit zoekertje op Facebook. Nadat haar dochtertje Elin (4) haar knuffel Apie kwijtspeelde op de trein vanuit Nederland, was ze vrijwel ontroostbaar. Ze hoopt dat, met genoeg zoekende ogen, iemand het witte knuffelschaapje nog kan terugvinden en haar dochtertje gelukkig kan maken.

“Gisterenmiddag zat ik op de trein naar huis, samen met Elin,” vertelt een hoorbaar geëmotioneerde Sytske aan de telefoon. “We hadden dit weekend juist mijn ouders in Nederland bezocht en waren op weg naar huis, want we wonen in Brussel. Ik had enkel m’n handtas bij me en de tas met kleding, toiletgerief en ‘Apie’ lag in het bagagerek boven ons. Ik vermoed dat die tussen de stations Antwerpen-Centraal en Antwerpen-Berchem is meegenomen door een dief. Na Mechelen kwam ik tot de conclusie dat ik hem effectief kwijt was. Later hoorde ik van iemand dat er soms professionele dievenbendes actief zijn die dit soort diefstallen plegen, vaak op korte trajecten”

Sytske ligt niet wakker van het verlies van haar tas, maar dat Apie ook tussen de verloren spullen zat was voor dochtertje Elin een gigantische klap. “Sindsdien zit ik met een ontroostbaar klein meisje thuis. In de tas zat een leuk jasje van Adidas en een fijne, dure dagcrème, maar de knuffel is echt het grootste verlies. Elin zo zien huilen om haar knuffel is hartverscheurend. Ze heeft de knuffel al sinds haar geboorte en ze zijn onafscheidelijk. Altijd ligt hij bij haar in bed.”

Volledig scherm Knuffel 'Apie' is een wit, plat knuffelschaapje. © rv

De wanhoop nabij plaatste Sytske dan maar een zoekertje op Facebook, in de groep ‘Ge zij van Berchem als ge...’ “Aangifte doen bij de politie van een gestolen knuffel vond ik beetje overdreven, dus heb ik het maar zo gedaan. Op die manier hopen we stiekem dat we Apie nog terug kunnen krijgen. Misschien ligt hij nog ergens in een Antwerpse regenplas of struikgewas, want als dief heb je natuurlijk niets aan die tas en die knuffel. Misschien heeft de dief hem dus weggegooid. Mijn dochtertje houdt er wel een andere lezing op na: volgens haar is Apie zo’n lieve knuffel dat niemand het ooit over zijn hart zou kunnen krijgen om hem in de vuilnisbak te doen. Dus als de dief dit leest: geef Apie alstublieft terug”

Quote Er waren zelfs mensen bij die knuffels van bij hen thuis aanboden als vervanger voor Apie. Echt hartverwar­mend. Naast die rotdief, die blijkbaar niets beters te doen heeft, zijn er dus ook nog erg veel lieve mensen op deze wereld Sytske, mama van Elin

Ondanks het verdriet van haar dochtertje, en de mogelijkheid dat Apie niet meer terugkomt, is er voor Sytske ook een memorabel kantje aan het verlies van de knuffel. “Op Facebook kregen we vrijwel niets dan lieve, bezorgde reacties. Er waren zelfs mensen bij die knuffels van bij hen thuis aanboden als vervanger voor Apie. Echt hartverwarmend. Naast die rotdief, die blijkbaar niets beters te doen heeft, zijn er dus ook nog erg veel lieve mensen op deze wereld.

Apie is een wit, plat knuffelschaap. Moest iemand de knuffel vinden, mag hij of zij deze altijd binnenbrengen bij het dichtstbijzijnde politiekantoor of bij de receptie van het gebouw van DPG-Media aan het Mediaplein in Antwerpen.

