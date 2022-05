Elias wil non-stop 750 kilometer fietsen voor onderzoek naar spierziekte: “De eerste 400 zal wel gaan, daarna is het op karakter”

Als wielrenners een etappe van 250 kilometer afleggen in de Tour, is dat al best lang. Elias Renard staat voor de loodzware opdracht om driemaal zo ver te fietsen. Overdag en dóór de nacht. “Buiten sanitaire stops ga ik hooguit eenmaal een kwartier tijd nemen voor een pasta, op de avond van de eerste dag”, zegt de afgetrainde sportcoach die met zijn bedrijf één-op-één, duo- en groepstraining geeft. “Ik vind het heel plezant om ‘s nachts te fietsen. Dan zie je alles beter aankomen én het geeft je een zekere rust.”