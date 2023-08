Ekerse vrijwilligers beginnen knutselatelier voor kinderen met extra zorgnoden: “Knutselen is verbindend”

Dief van rugzak betrapt nadat hij gestolen bankkaart gebruikt

De Antwerpse politie controleerde afgelopen donderdag twee personen aan het skatepark in de Kempenstraat, aan Park Spoor Noord. Daarbij bleek één van de skaters een bankkaart te hebben die niet van hem was. Het verhaal dat de man de kaart gevonden had leek de politie ongeloofwaardig.