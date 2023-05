Ekerse lagere school zet leerkracht op non-actief: leerlingen mogelijk slachtoffer van handtastelijkheden

Decathlon wordt 'sportbibli­o­theek': sportwin­kel lanceert maande­lijks abonnement voor sportmate­ri­aal en -kledij in Antwerpen

Het Antwerpse filiaal van Decathlon lanceert vandaag een volledig nieuwe dienst die uniek is in België. In de winkel kan iedereen voortaan niet alleen sportmateriaal en -kledij kopen, maar ook onbeperkt huren tegen een vast maandelijks bedrag. De nieuwe dienst werkt volgens het principe van een bibliotheekabonnement, maar dan voor sportproducten.