Eindelijk: viaduct van Merksem na maanden weer helemaal open voor verkeer

MerksemNa verschillende maanden is de verkeersellende op de Antwerpse Ring ter hoogte van het viaduct van Merksem eindelijk achter de rug. De héle rijweg in de richting van Nederland is sinds zondagochtend weer open voor verkeer. Dat is twee dagen vroeger dan gepland.