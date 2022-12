Einde verhaal voor Jazz Middelheim? Organisatie achter bekend Antwerps jazzfestival failliet

AntwerpenSlecht nieuws voor de Antwerpse jazzfanaat. De vzw achter Jazz Middelheim, die ook Gent Jazz organiseert, is failliet. Jazz Middelheim wordt al sinds 1969 gehouden, eerst in het Middelheimpark, later in het naburige Park Den Brandt.

De organisatie achter Jazz Middelheim en Gent Jazz, vzw Jazz en Muziek, vroeg zelf het bankroet aan bij de handelsrechter in Gent. Die sprak dinsdag dan het faillissement uit. Er is nu een curator aangesteld om na te gaan wat er nog te redden valt voor de vele schuldeisers. Het gaat om dan om leveranciers, maar ook over bezoekers die vouchers hadden van de afgelaste edities.

“Voor ons kwam het nieuws natuurlijk niet als een verrassing”, zegt marketing manager Frederik Declercq. “We wisten al langer dat de schuldenberg hoog was, maar de laatste maanden is er nog hard gezocht naar financiële buffers. Er waren veel contacten met privépartijen, maar helaas werd geen oplossing gevonden. Dus valt het doek voor beide festivals. Het personeel is vorige week op de hoogte gebracht van het faillissement. Maar we mochten het niet communiceren vooraleer het officieel door de rechtbank werd bevestigd.”

Punkicoon Iggy Pop

Het nieuws over het faillissement komt voor velen misschien onverwacht. Jazz Middelheim had er afgelopen zomer een meer dan behoorlijke editie opzitten. Het festival bracht een fraaie ode aan ‘festivalpeter’ Toots Thielemans (die 100 zou geworden zijn) én strikte zelfs punkicoon Iggy Pop. Ook zusterfestival Gent Jazz - sinds 2008 worden beide festivals door de vzw Jazz en Muziek georganiseerd - beleefde een mooie zomer: een record van 42.000 bezoekers zakte af naar de Arteveldestad.

Maar de jaarrekeningen van de vzw achter Jazz Middelheim schetsen een somber beeld. Vzw Jazz en Muziek torst een enorme schuldenberg van meer dan drie miljoen euro, zo blijkt uit publicaties in het Staatsblad. Deze zomer incasseerde de vzw een zware klap: men greep naast Vlaamse subsidies, goed voor zo’n 300.000 euro. Eerder hadden twee afgelaste edities door de coronapandemie de festivalorganisatie al een flinke financiële kater bezorgd.

Komt daar nog eens bij dat het de jongste tijd stevig rommelde in het bestuur van vzw Jazz en Muziek. De ene na de andere bestuurder stapte het voorbije jaar op, blijkt eveneens uit publicaties in het Staatsblad. Dit voorjaar gaf organisator Bertrand Flamang er de brui aan. Hij was donderdagavond niet bereikbaar voor commentaar.

Groot verlies

Door het failliet van de vzw wordt de kans dat er deze zomer jazzmuziek in het Antwerpse Park Den Brandt klinkt plots een heel stuk kleiner. Tenzij er alsnog een organisator opstaat die van Jazz Middelheim wél een (financieel) succes wil maken.

De stad Antwerpen, die Jazz Middelheim jaarlijks subsidies toestopt, reageert voorlopig afwachtend. “Dit nieuws komt niet geheel onverwacht, want we wisten dat Jazz & Muziek al enkele moeilijke jaren achter de rug had”, reageert cultuurschepen Nabilla Ait Daoud (N-VA) donderdagavond via haar woordvoerder. “Jazz Middelheim is een iconisch festival in Antwerpen, een vaste stek op de muzikale kalender van de stad, en we hebben deze zomer nog een mooie editie gehad. De stad zal samen met de andere betrokken partijen (VRT die de licentie bezit, Vlaamse overheid, curator,…) kijken hoe het verder kan.”

Het verlies van Jazz Middelheim zou hoe dan ook een groot verlies betekenen in de Antwerpse (en Vlaamse) cultuursector. Het festival wordt al sinds 1969 gehouden, eerst in het Middelheimpark, later in het naburige Park Den Brandt. Onder meer Toots Thielemans, John Zorn, Jamie Cullum, Wynton Marsalis, Wayne Shorter, Kenny Werner, Archie Shepp, Cassandra Wilson, maar ook Patti Smith, Ludovico Einaudi, Lou Reed en Van Morrison stonden er op het podium.

