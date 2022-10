Einde verhaal voor De Pelgrom: Antwerps horecamonument staat te huur

Café-restaurant Pelgrom is al decennialang een begrip in Antwerpen. Werd het bovengronds te druk, dan dook je onder in de Pelgrom in de Pelgrimstraat. Kaarsen op tafel, barokke muziek als rustpunt. Toch als er plaats was. Want vaak was het volle bak. Toenmalig eigenaar Jean Badts had het pand in 1978 gekocht. Hij werkte vier jaar om de vijftiende-eeuwse kelders uit te graven. Die lagen vol puin.

Johan Snoeys werd in 1993 de nieuwe eigenaar. Dat ging lang goed. Voor buitenlandse toeristen was de Pelgrom een ‘must see’. Maar toen kwamen de aanslagen in Parijs, in november 2015. En vier maanden later: Zaventem en Brussel. De perceptie nekte de Pelgrom. De groepen bleven weg. De ‘buitenlandse’ omzet stortte in elkaar. Ook de Antwerpenaar bleef vaker thuis. In 2017 volgde de knip van de Leien. Opnieuw zag de Pelgrom zijn klantenbestand slinken.

‘Pelgrom 2.0’

Snoeys besloot het over een andere boeg te gooien. Hij gaf de zaak een make-over. De onvergelijkbare, middeleeuwse kelders bleven. Maar de menukaart en het interieur werden hélemaal herdacht. Bier, wijn en gerechten: het werd allemaal honderd procent Belgisch. Eind 2018 pakte Snoeys uit met zijn ‘Pelgrom 2.0’.

De zaakvoerder lukte er voorzichtig in om de Pelgrom weer succesvol te maken. Er kwamen opnieuw meer vaste klanten, ook de jeugd keerde zoetjesaan terug. Maar het succes was van korte duur. In het voorjaar van 2020 sloeg het coronavirus wild om zich heen en ging alle horeca op slot. Deze crisis zou de Pelgrom niet overleven: Snoeys besliste om de boeken na 28 jaar neer te leggen. Sindsdien is de zaak gesloten.

We konden Snoeys vanmorgen voorlopig niet strikken voor een reactie.

Volledig scherm Eén van de acht kelders. © Laenen

Volledig scherm Rode barkrukken, groene toog. En daarachter: een kast met 101 biertjes. © Laenen

