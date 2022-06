Einde van een tijdperk: honderden leerlingen zwaaien schooljaar uit aan de oevers van de Schelde

Schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels (Vooruit) zwaaide mee : “Het einde van een schooljaar is altijd een beetje een mijlpaal. Voor kinderen, hun ouders, de schoolteams en ook voor onze jeugdpartners die daarmee hun zomeraanbod aftrappen. Dat willen we als stad niet onopgemerkt laten voorbijgaan. We willen hen allen in de bloemetjes zetten voor hun inspanningen van de afgelopen en komende periode, want ook dit jaar was en is er één vol uitdagingen.”