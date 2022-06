Eerste Zeeuwse mosselen komen aan in Antwerpen, en zelfs Gers Pardoel was erbij om te proeven

“We willen een nieuwe traditie lanceren en de allereerste Zeeuwse mosselen feestelijk de stad binnen brengen”, aldus Wim Van der Borght. “Vanuit ons nieuwste restaurant en viswinkel Marineau hebben we een exclusieve relatie opgebouwd met de mensen van Smitvis Nederland, en ook en vooral met de familie Roem Van Yrseke. Deze Zeeuwse professionals bepalen op basis van de natuurevolutie wanneer de nieuwe Zeeuwse mosselen ‘rijp‘ zijn voor consumptie. En wij mogen deze als allereerste aan land brengen in Vlaanderen.”

Wereldberoemd

De mosselen worden aangeboden bij Marineau, en later verdeeld over heel Vlaanderen in de betere viswinkels en supermarkten. “Er zijn al hangcultuur-mosselen verkrijgbaar, maar dat zijn niet de ‘echte’ mosselen”, gaat Van der Borght verder. “De Zeeuwse bodemcultuur-mossel is wereldberoemd vanwege zijn specifieke smaak, stevige bite en structuur. Ze worden gekweekt in gebieden met de juiste bodemgesteldheid en in relatief ondiep water, zodat de mosselen van voldoende voedsel verzekerd zijn.”