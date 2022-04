Eerste spades in de grond gestoken voor nieuwe kinder- en jeugdpsychiatrie op Middelheimsite

Met een nieuwbouw en renovatie van het huidige gebouw brengt ZNA in 2027 zijn drie afdelingen kinderpsychiatrie onder op één site. Momenteel is de ZNA Universitaire Kind en Jeugdpsychiatrie verspreid over meerdere sites: ZNA Middelheim, de containerunits bij ZNA Koningin Paola kinderziekenhuis en ZNA Hoge Beuken in Hoboken. De vernieuwde kinder- en jeugdpsychiatrie zal 138 bedden tellen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Het gaat om 85 bedden voor de langdurige opvang van kinderen, 8 bedden voor de opvang van jeugddelinquenten met psychiatrische problemen en 45 plaatsen voor dagbehandeling.

Investeren in maatschappij

“Met deze investering krijgen 138 kinderen en jongeren met ernstige psychiatrische problemen naast specifieke gespecialiseerde kinder- en jeugdpsychiatrische zorg ook infrastructuur op maat”, vertelt voorzitter van ZNA Els van Doesburg. “ZNA wil ook op dit vlak een voortrekkersrol spelen in Vlaanderen. Door de verschillende afdelingen op één site samen te brengen, kunnen we een zeer kindvriendelijke omgeving creëren in een omgeving die volledig op hun noden is ingevuld. Daarmee helpen we niet alleen deze kinderen en hun ouders, we voorkomen een spiraal aan problemen waarin jongeren terecht kunnen komen door snel in te grijpen. Investeren in kinderen is investeren in een hele maatschappij.”