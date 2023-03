Eerste namen van de line-up voor de JEZ!-feestweek zijn bekend: Pommelien Thijs, Gustaph, Grace en Omdat Het Kan Soundsystem & Average Rob komen naar Antwerpen

JEZ! is het nieuwe jongerencollectief waar VTM, Qmusic, HLN en Belfius hun schouders onder zetten. Samen met heel Vlaanderen haalt JEZ! nog tot 31 maart geld op voor zo’n 200 organisaties in Vlaanderen en Brussel die zich inzetten voor jongeren. Om de allereerste editie van dit initiatief feestelijk af te sluiten gaat JEZ! er in de laatste week voor de paasvakantie - van 27 tot 31 maart - nog een stevige lap op geven. Zo zal Qmusic met een varende radiostudio op de JEZ!-boot bij maar liefst vijf steden en gemeenten aanmeren.

Line-up

Op maandag 27 maart houdt de JEZ!-boot halt in Brugge om vervolgens koers te zetten naar Deinze, Aalst, Boom en Antwerpen. Op al die plaatsten zal een stevig feest gebouwd worden, waarop het kruim van de Belgische artiesten aanwezig zal zijn. De line-up voor de JEZ!-feestweek is nog niet helemaal definitief, maar in Antwerpen zullen Pommelien Thijs, Gustaph, Grace en Omdat Het Kan Soundsystem & Average Rob al zeker aanwezig zijn. De site is toegankelijk vanaf 15 uur. Van 16 tot 22 uur barst het feest helemaal los.