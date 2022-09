“Eerste lading cocaïne gooiden criminelen recht in mijn armen”: drugsspeurder Paul Claeys gaat na 50 jaar (bijna) met pensioen

Antwerpen Wereldag Dementie: Antwerpse dokter is enige in België die dementie voorspelt via 'gangpadana­ly­se'

Vandaag, 21 september, is het Werelddag Dementie. Wij gingen op bezoek bij prof. dr. Anne-Marie De Cock, die als enige in België dementie kan detecteren via een ‘gangpadanalyse’. Patiënten wandelen over een soort tapijt, en op basis daarvan kan de dokter dementie opsporen. “We kunnen Alzheimer niet genezen, maar we kunnen wel een positieve impact hebben op het leven van de patiënt.”

