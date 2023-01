Eerste headliner OLT Rivierenhof bekend: “Roodharige femme fatale”

Antwerpen/ Deurne Kickbokser Jamal Ben Saddik niet boos op aanslagple­ger: “Hij mag maand gratis bij mij sporten”

In Antwerpen is een verdachte opgepakt en aangehouden voor de aanslag op de sportclub Vinci Club die kickbokser Jamal Ben Saddik wil openen in Deurne. Door die aanslag mag Ben Saddik zijn club voorlopig niet openen. Toch is hij niet rancuneus en biedt hij de verdachte een gratis maand sporten aan.

6 januari