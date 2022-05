Eerste editie van koffietafelboek ‘Lifestyle Antwerp’

Liefhebbers van mode, eten, reizen, interieur, beauty, helikopters, wagens en zoveel meer, vinden in ‘Lifestyle Antwerpen’ de laatste trends en adresjes. Het boek is opnieuw uitgegeven door Hasselaar Steve Corthaut en is een samenwerking met verschillende horecazaken uit Antwerpen.

“‘Lifestyle Antwerpen’ is een perfecte gids om te weten wat je in Antwerpen en in de provincie Antwerpen kan doen”, zegt Corthaut. “Met dit boek fungeren we als een soort van gids van het goede leven. Onze uitgave telt, die 729 pagina’s telt, wordt verdeeld in alle sterrenzaken, de betere brasserieën en de populaire hotspots in Antwerpen.”

Een van de ambassadrices van het boek is Véronique De Kock. “Het is een echt snuisterboek waar je uren kan in bladeren. Ik heb er veel ideeën van opgestoken”, aldus De Kock.