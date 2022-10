Eerste digitale kunsttempel van Europa strijkt neer in Antwerpen

AntwerpenARTDOME, Temple of Digital Arts, komt voor het eerst naar Europa en strijkt neer op de Waagnatie in Antwerpen. De ultramoderne projectietechnologieën en de koepelvorm zorgen voor ongeziene immersieve expo’s en voor een unieke bezoekerservaring. Nieuwsgierigen kunnen vanaf dit weekend alvast naar hartenlust struinen tussen werken van Monet en Kandinsky, later staat ook de wereldberoemde Banksy op de planning.

Vanaf dit weekend kunnen bezoekers in ARTDOME Antwerpen terecht voor verschillende immersieve belevingen in een spectaculair kader. Wereldwijd zijn er slechts enkele locaties die dit aanbieden. De meeste expo’s worden standaard geprojecteerd op vloeren en op vlakke muren. ARTDOME daarentegen is een volwaardige immersieve koepel die zijn bezoekers 360° genot biedt met projecties rondom rond.

Virtual Reality

“Je kan deze ervaring omschrijven als ‘virtual reality zonder bril’. Het is als het ware een crossover tussen een museum, een filmzaal en virtuele realiteit die men gelijktijdig beleeft samen met andere bezoekers. Dankzij deze totaalbeleving is de bezoekerservaring van immersieve tentoonstellingen veel intenser dan bij ‘reguliere’ expo’s”, klinkt het bij de organisatie.

Je kan er zowel genieten van laagdrempelige kunst zoals de expo ‘Monet to Kandinsky, revolutionary art’ als van educatieve én attractieve familieshows zoals ‘Dinosaurs, a story of survival’ of ‘Explore’, over wetenschap en ruimtevaart. Met een uiteenlopend aanbod spreekt deze dome een divers en breed publiek aan: families, kunstliefhebbers en jongeren. Daarnaast biedt ARTDOME de mogelijkheid aan groepen, scholen, bedrijven en organisatoren om de dome in zijn geheel te boeken voor concerten, belevingsdiners en culturele activiteiten.

De kunstkoepel is gelegen in de Scheldebocht met een spectaculair uitzicht voor bezoekers die wensen voor of na te genieten met een hapje of een drankje in het vrij toegankelijke ARTDOME café. Meer informatie vind je hier.

