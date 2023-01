Eerste cocaïnevangst in 2023: één ton cocaïne steekt tussen de tomatenpuree

Antwerpen Payoke kreeg 111 meldingen over mogelijke slachtof­fers van tienerpooi­ers

De Antwerpse vzw Payoke, het opvangcentrum voor prostituees en slachtoffers van mensenhandel, heeft vorig jaar in totaal 111 meldingen ontvangen. 52 keer werd een assessment opgestart om na te gaan of er inderdaad sprake was van de problematiek. Van de dossiers waarbij intussen al een resultaat gekend is, zijn er zes met zekerheid bevestigd.

