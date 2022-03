Eerste Antwerpse vrouwenbar neemt vliegende start: "Maakt de noodzaak voor een 'womancave' nog maar eens duidelijk”

AntwerpenVagina’s op de ramen, posters met blote vrouwen, een gigantische foef op de deur van de wc’s,… Het thema is meteen duidelijk wanneer je binnenstapt in de vrouwenbar van Kenza Roofthooft (33) en Aranka Van Velse (32) in de Grote Pieter Potstraat. De toepasselijke naam voor het concept? Cut. De bar is sinds donderdagavond de safe space voor vrouwen die zin hebben om een avond op café te gaan met vriendinnen, maar niet aangesproken willen worden door een zatte vent. “Onaanvaardbaar gedrag van mannen willen we vanaf moment één in de kiem smoren”, klinkt het.

Donderdagavond was de grote vuurdoop voor Kenza en Aranka, het koppel achter Cut. Maar hun nieuwe vrouwenbar zat meteen stampvol. “De start was een groot succes, we hadden niet verwacht dat het zo druk zou zijn”, lacht Kenza. “De sfeer was ook heel fijn, er was een leuke mengelmoes van mensen. Al zullen we in het vervolg misschien nog iets strenger zijn aan de deur. Iedereen is welkom, maar het blijkt voor sommigen toch moeilijk om zich te gedragen.”

Respect

Want al staat er in het groot op de ramen dat Cut een bar voor en door vrouwen is, toch moesten Kenza en Aranka op de eerste avond al mannen naar huis sturen. Mannen zijn nochtans ook welkom in de bar. “Maar het moet hier altijd een safe space blijven voor vrouwen. Vanaf dat het respect verdwijnt, wordt je vriendelijk de deur gewezen. We willen niemand uitsluiten die graag een pintje komt drinken, maar voor sommige mannen blijkt het toch moeilijk om zich te gedragen. Er is hier een groepje mannen gepasseerd, te veel gedronken, die hier blijkbaar toch kwamen om een vrouw op te pikken. We zijn niet snel op onze teen getrapt, maar als je vijf keer moet zeggen dat iemand van je lijf moet blijven, stopt het. Dat is absoluut niet de bedoeling, en die mannen hebben we dan ook resoluut de deur gewezen.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Op de ramen staan tekeningen van vagina’s. © Tessa Kraan

Womancave

“Dat maakt de noodzaak voor een vrouwenbar nog maar eens duidelijk. We willen dan ook oproepen aan alle vrouwen in onze bar: word je lastiggevallen, kom dat dan alsjeblieft zeggen. Die mannen wijzen we meteen de deur. Als we merken dat dat na een tijdje blijft gebeuren, voeren we misschien wel een nieuwe policy in: dat mannen bijvoorbeeld enkel binnen mogen als ze een vrouw bij zich hebben. Dit is een womancave waar vrouwen zich veilig moeten voelen, en onaanvaardbaar gedrag van mannen willen we vanaf moment één in de kiem smoren.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Kenza en Aranka openden een nieuwe vrouwenbar Cut in Antwerpen. © Tessa Kraan

Geen gay bar

Cut is een bar waar vrouwen van alle kleuren, maten, vormen en geaardheden zich thuis moeten voelen. “We speelden eerst met het idee om een bar voor lesbische vrouwen te starten, maar waarom zouden we ons focussen op maar een heel klein deeltje van alle vrouwen?”, vertelt Aranka. “Het is zoveel krachtiger om een veilige plek te creëren voor alle vrouwen die een avondje met de vriendinnen op pad willen, maar geen zin hebben in mannen. We willen niemand uitsluiten. Blijkt ons cliënteel na een paar maanden voornamelijk gay te zijn, verandert dat nog steeds niets. We willen gewoon niet de stempel ‘gay bar’, want dat schrikt misschien een bepaalde groep af.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Aan de muren hangen bijvoorbeeld tekeningen van vagina’s. © Tessa Kraan

Kutbier

Niet enkel de uitbaters en het cliënteel zijn vrouwelijk: Kenza en Aranka bieden in Cut ook producten aan die door vrouwen zijn gemaakt, zoals het Kutbier (met pruimen) en Bloesembier, gebrouwen door vrouwen. De posters en raamtekeningen werden gemaakt door Altijd Poesjes, een kunstenares die… altijd poesjes tekent. “Dat assortiment willen we nog uitbreiden, daarvoor zijn we altijd nog op zoek naar ‘vrouwelijke’ producten die bij ons concept passen: vrouwen die een eigen cava maken, bijvoorbeeld.”

Cut is elke dag open (behalve dinsdag) vanaf 11 uur. Vrouwelijke ondernemers met producten die in het concept zouden passen, kunnen Kenza en Aranka bereiken via the.cut.antwerp@gmail.com

Volledig scherm Kenza en Aranka openden een nieuwe vrouwenbar Cut in Antwerpen. © Tessa Kraan