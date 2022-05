Eerbetoon aan marineschilders Leon Ost en Dirk Boumans bij Cepa: “Het doet pijn dat Dirk er niet meer bij kon zijn”

Antwerpen Fietsster levensge­vaar­lijk gewond na aanrijding met auto op kruispunt Noorder­laan en Ijzerlaan: slachtof­fer ondertus­sen stabiel

Een vrouw van 63 of 64 jaar is donderdagnamiddag levensgevaarlijk gewond geraakt na een aanrijding met een personenwagen. Ze wilde met de fiets het kruispunt van de Noorderlaan en de Ijzerlaan oversteken toen ze geraakt werd door een auto die naar de stad reed. De politie geeft nog geen details over de exacte omstandigheden, maar de bestuurster van de auto was alvast niet onder invloed van drugs of alcohol. Ondertussen is het slachtoffer stabiel.

16:43