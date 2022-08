Eens een Ensor of Beuckelaer eten? Restaurant ‘Madonna' opent in vernieuwd Museum voor Schone Kunsten

KMSKAGrand Café tijdens de openingsuren van het museum en ’s avonds cocktailbar en fine dining. Dat is het concept van de nieuwe horecazaak van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), die eind september samen opent met het vernieuwde museum. Naast de zaak zelf is het menu ook geïnspireerd op kunst uit het museum met gerechten als ‘De oestereetster' van James Ensor of ‘Groentenmarkt’ van Joachim Beuckelaer.

De nieuwe horecazaak heet niet toevallig ‘Madonna’. “De Madonna is één van de meest getoonde beelden uit de klassieke kunst en we herbergen meer dan zeventig Madonna’s waaronder de iconische van Jean Fouquet, een internationaal bewonderd meesterwerk en het visitekaartje van het museum”, klinkt het bij KMSKA.

Volledig scherm Zo zal de nieuwe zaak eruit gaan zien. © Verbraeken x Biset Architects

“Maria is ook de patroonheilige van de Scheldestad. Vanaf de achttiende eeuw waren er in de buurten van Antwerpen waar grote sociale samenhorigheid heerste, één of meerdere Maria-gevelbeelden te vinden. Veel van die Madonnabeelden hebben een verhaal en zijn dus cultureel erfgoed. Ze werden door de buurtbewoners gekoesterd en vormden een bindmiddel voor de wijk. Dat is ook het doel van Madonna. Een plaats waar mensen samenkomen bij het schoonste erfgoed dat Vlaanderen te bieden heeft.”

Elkaar versterken

De basisinrichting van het nieuwe museumcafé, cocktailbar en restaurant is van KAAN Architecten, dat ook heel het museum gerenoveerd heeft. Momenteel werken Verbraeken en Biset Architects de zaak volledig af voor heropening. Ze zal uitgebaat worden door Jan Jacobs, bekend van het restaurant Fiera in de Handelsbeurs. “Het KMSKA en Madonna zullen elkaar versterken”, benadrukt Jacobs. “We zijn dan ook fier dat we aan deze prachtige plek in de stad iets mogen toevoegen. Daarom kiezen we voor sterke partnerships met lokale ondernemers en merken met een internationale uitstraling. Madonna zal helemaal passen in deze wereldstad in pocketformaat.”

Volledig scherm Luk Lemmens en Carmen Willems van KMSKA en Jan Jacobs en Lorenz Lievens aanschouwen de Madonna van Fouquet. © Quinten Lemmens

Zin in een Ensor?

“De kaart heeft een duidelijke link met de museumcollectie", gaat Jacobs verder. “De collectie van het KMSKA is op dat vlak een haast onuitputtelijke bron van inspiratie voor onze chefs. Zo heb je de befaamde ‘De oestereetster’ van James Ensor, maar ook een schitterend ‘Stilleven met vis’ van Clara Peeters, of de overweldigend rijke ‘Groentenmarkt’ van Joachim Beuckelaer. Weet je dat er een zaal is die Overvloed heet in het nieuwe KMSKA? Onze chefs dromen ervan daar een intiem diner te kunnen organiseren en alle gerechten op tafel te toveren die er in die zaal te zien zijn.”

Madonna opent op 24 september de deuren, samen met het nieuwe museum. Tijdens de openingsuren doet het dienst als ‘grand café’ en ’s avonds kan men er terecht voor fine dining en de cocktailbar. In april opent er ook een terras aan de voorzijde van het museum.

Volledig scherm Zo zal de nieuwe zaak eruit gaan zien. © Verbraeken x Biset Architects

