Eén van de oudste woningen van Antwerpen staat te koop voor 365.000 euro: “Niet voor niets beschermd monument”

Kalmthout Spuitbus beschadigt auto die net uit garage komt

In de Driehoekstraat vlak bij de kazerne werd de brandweer gisteren geconfronteerd met een beginnende autobrand. Een wagen was nagelnieuw uit de garage gekomen. De eigenaar had een spuitbus met contactspray meegekregen. Enkele uren later hing de auto ineens vol rook en ontstond er een begin van brand. Gelukkig kreeg de brandweer dat snel geblust.

13 juli