Eén van de laatste frietbarakken in ’t stad opnieuw open: “Frietjes smaken nog altijd hetzelfde”

Antwerpen Antwerpse haven ziet aantal containers fors dalen

De containertrafiek in de Antwerpse haven is in het eerste kwartaal fors gedaald, met 11,6 procent gedaald tegenover het eerste kwartaal vorig jaar. De totale goederenoverslag in Antwerpen kende een lichte daling, met 1,5 procent tot 58,3 miljoen ton.

20 april