‘Eén van de goei’: Nadia (34) verkent de mythe van de ‘goede migrant’ en de ‘echte Belg’ in podcast

ANTWERPEN“Da’s één van de goeie.” Een uitspraak die bekend in de oren klinkt van Belgen met een migratie-achtergrond die goed geïntegreerd zijn. In de nieuwe podcast ‘Eén van de goeie’ gaat Nadia Kara (34) met onder andere cartoonist Christina ‘Chrostin’ De Witte en acteur Eric Baranyanka op zoek naar wat er van een ‘echte Belg’ verwacht wordt. “Je worstelt met een identiteitscrisis, niet Belg genoeg voor de gemiddelde Vlaming en té Belgisch voor sommige familieleden.”

“Mag ik iets vragen…? Je moet daarmee toch kunnen lachen? Oh, exotisch! Neen, ik bedoel, van waar kom je écht?” Het is maar een greep van de vragen, opmerkingen en commentaren waar Belgen met een migratie-achtergrond dagelijks mee te kampen krijgen. In haar podcast ‘Eén van de goeie’ spreekt de Antwerpse Nadia Kara (34) met acht Belgen met een migratie-achtergrond.

Identiteitscrisis

“Eén op de vijf Belgen heeft zo’n achtergrond”, benadrukt Nadia. “Dat brengt uitdagingen met zich mee door spanningen in de opvoeding en het gezinsleven maar ook de drang om te integreren. Als dochter van een Algerijnse vader en een Belgische moeder heb ik vaak geworsteld met mijn identiteit. Wie ben ik? Wat is mijn cultuur? Hoe moet ik me gedragen? Als volwassen vrouw ontdekte ik dat veel van die vragen gelinkt zijn aan een identiteitscrisis die al vroeg in mijn kindertijd geboren werd.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Onder andere illustrator en cartoonist Christina 'Chrostin' De Witte is te gast. © Darwin Cabrera

“Door nu openlijk over mijn identiteit en gemixte cultuur te praten, met een therapeut, maar ook met anderen in zowel mijn privéleven als in deze podcast, kan ik bepaalde zaken beter verwerken”, benadrukt Nadia. “Ik hoop dat ik met ‘Eén van de goeie’ ook de nodige ondersteuning kan bieden aan anderen die met dezelfde vragen zitten.”

Hypocrisie

De podcast gaat over mensen die zich nergens vollédig thuis voelen. “Niet Belg genoeg voor zogenoemde ‘echte Belgen’ en dan weer té Belgisch voor sommige familieleden. Opgroeien tussen twee culturen is vaak een zoektocht. In de podcast proberen we de hypocrisie van wat men in de Vlaamse samenleving verwacht van het integratieproces bloot te leggen en analyseren we het beeld van de ‘goede migrant’. We doen dat met kunstenaar Christina ‘Chrostin’ De Witte en artiest Eric Baranyanka tot Yannis Derbali, adviseur leefmilieu op het federaal kabinet van minister Zakia Khattabi (Ecolo).

Ook Safia Zine, Yanis Berrewaerts, Gladys Ferro, Raissa Peters en Ufuk Demir komen aan het woord. De podcast bestaat uit acht afleveringen die wekelijks uitgezonden worden via verschillende kanalen. Meer info nadiakara.be.

Volledig scherm Ook acteur Eric Baranyanka doet zijn verhaal. © Darwin Cabrera

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.