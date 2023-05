Een uur file op Antwerpse Ring richting Nederland door ongeval bij Antwerpen-Oost

UPDATE Fietsster (23) in levensge­vaar nadat ze in Antwerpen onder vrachtwa­gen terecht­komt: “Alleen haar voeten staken nog onder de vrachtwa­gen uit”

Op de Plantin en Moretuslei, in de omgeving van de Raafstraat in Antwerpen, is rond 16.30 uur een ernstig ongeval gebeurd. Een 23-jarige vrouw uit Wommelgem belandde met haar fiets onder een vrachtwagen. Een melding van de politie dat het slachtoffer vanavond overleden was, blijkt niet correct. De jongedame is opgenomen op de afdeling intensieve zorgen. Haar toestand is nog steeds kritiek.