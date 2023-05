Een sofa uit PET-flessen, zonder doorgezakte zitplekken? Onderneemsters maken eerste circulaire designsofa

Pop-up in Klooster­straat combineert Mexico en Marokko

Marokko en Mexico liggen een eindje uit elkaar, maar toch hebben de traditionele producten van beide landen heel wat gemeen: kleurrijk, ambachtelijk en gemaakt met duurzame materialen. Van 8 tot 14 mei kan je terecht in de Kloosterstraat voor handgemaakte decoratie, accessoires en juwelen uit Marokko en Mexico. De pop-up is een samenwerking tussen drie merken: Ameyali, Etnia en Tree of Colors.