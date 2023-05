“Een slag in het gezicht”: al meer dan 3.500 handtekeningen tegen beperkte openingsuren Antwerpse openluchtzwembaden

Undercover­agent legt groot drugsnet­werk bloot: leden van negen criminele organisa­ties krijgen tot vijf jaar cel

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft vrijdag celstraffen tot vijf jaar en boetes tot 24.000 euro uitgesproken in een zaak tegen negen criminele organisaties. Er werden in totaal 26 beklaagden veroordeeld. Het was door de infiltratie van een undercoveragent dat de organisaties werden blootgelegd. Ze waren bezig met het opzetten van logistieke lijnen om cocaïne in te voeren vanuit Zuid-Amerika.