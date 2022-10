Een rijstrook versperd op Antwerpse Ring richting Nederland ter hoogte van Antwerpen-Centrum

Antwerpen Antwerpse premetro heropent na breuk aan bekabeling: “Er zullen wel nog gevolgver­tra­gin­gen zijn”

In Antwerpen openen de premetrostrations stilaan weer hun deuren, nadat er dinsdagmiddag een technisch probleem was vastgesteld. Tramlijnen 2, 3, 5, 6, 9 en 15 waren het zwaarst verstoord. De premetrostations op die lijnen werden een tijdlang volledig afgesloten. Ondertussen is er weer een tramverbinding tussen Rechter- en Linkeroever maar zullen er heel de dag nog gevolgvertragingen zijn volgens De Lijn.

14:56