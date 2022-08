Eén rijstrook versperd na ongeval op verkeerswisselaar Antwerpen-Oost

Antwerpen Uitslaande brand in kleding­zaak op Vleminck­veld: “We zagen de vlammen uitslaan en hoorden een raam kapot springen”

In kledingwinkel Shangri La aan het Vleminckveld is donderdagochtend een hevige brand uitgebroken. Tegen dat de brandweer aankwam, was het vuur uitslaand geworden. Door een gebrek aan zuurstof doofde het evenwel snel en kreeg de brandweer het vlug onder controle, maar niet voordat de brand een enorme ravage aanrichtte in de winkel. Niemand was aanwezig toen het vuur startte.

25 augustus