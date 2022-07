Een parade, ‘pax media’ en een optreden van Johnny Logan: na twee jaar opnieuw volwaardige Pride in Antwerpen

Zal er in 2037 nog een Antwerp Pride nodig zijn? Komen er nog letters bij LGBTQIA+? Hebben we in 2037 een queer Rode Duivel? Zullen we nog altijd uit de kast moeten komen? Het zijn maar enkele vragen die het thema van dit jaar duidelijk maken: QUEERTOPIA. De organisatie stelt zichzelf en de gemeenschap de vraag hoe de samenleving en de LGBTQIA+ gemeenschap er binnen vijftien jaar uit zal zien.

“Een samenleving maken we met zijn allen,” aldus Bart Abeel, voorzitter van Antwerp Pride. “We nodigen iedereen uit om mee te denken en te dromen over QUEERTOPIA. De vragen hierboven en nog vele andere werpen we op in ons magazine, op onze sociale media, tijdens debatten, gesprekken en andere activiteiten tijdens Antwerp Pride. Maar er zullen vast nog meer vragen opduiken in de komende weken. Niet dat we tot een slotconclusie zullen komen: QUEERTOPIA is niet zozeer de bestemming, maar de reis ernaartoe.”

Portretten in de stad

De vijftiende editie van Antwerp Pride begint dit jaar op woensdag 10 augustus in het Openluchttheater Ter Rivierenhof met optredens van Liliane Saint-Pierre, Bryn, Miss Angel, Charles, Grigri el Macho Fantastico, Jaouad Alloul en Gustaph. De vaste ingrediënten van Antwerp Pride zijn eveneens terug. Zo kan je vanaf 1 augustus opnieuw verhalen uit de LGBTQIA+ gemeenschap ontdekken tijdens Trail Of Stories. In de stad zijn elf portretten verstopt, waarachter het verhaal van de geportretteerde zit, door fotografe Noortje Palmers.

Op vrijdag 12 augustus gaat de Pride tijdens Human Rights Friday dieper in op het thema QUEERTOPIA. In de voormiddag zijn er bij DPG Media panelgesprekken voor de bedrijvensector over hoe je een werkplek inclusiever kan maken. In de namiddag zijn er panelgesprekken met jongeren in De Studio.

Fotografe Noortje Palmers.

Parade

Op zaterdag 13 augustus vertrekt om 14 uur de Antwerp Pride Parade vanop de Paardenmarkt - er wordt verzameld op het Sint-Jansplein - om via het Hessenplein, de Oude Leeuwenrui en Brouwersvliet naar de Scheldekaaien te gaan. Zeventig organisaties waaronder veertig trucks nemen deel aan de optocht. De parade trekt naar het festivalterrein voor het Love United festival, ter hoogte van de Ledeganckkaai en de Cockerillkaai. Op twee podia zullen er verschillende dj’s draaien, het gratis feest duurt tot middernacht.

Eén van de vele opvallende deelnemers in de parade wordt de praalwagen waarop alle grote mediagroepen in een soort Pride Pax Media zullen samenkomen. VRT, SBS, DPG Media en Mediahuis zullen samen met queer-zender OUT TV voor het eerst meegaan in de parade.

De persconferentie van de Antwerp Pride in het Radisson hotel in Antwerpen, met voorzitter vzw Antwerp Pride Bart Abeel, schepen Gelijke Kansen Karim Bachar en burgemeester Bart De Wever.

Pride in Town

Nieuw dit jaar: Pride in Town. Op de Sint-Andriesplaats vindt er een kleiner festival plaats voor wie behoefte heeft aan een rustigere Pride beleving. Hier kan je terecht voor een spoken word programma, gecureerd door Johanna Pas en Hind Eljadid. Ook de Pride Dates vinden hier plaats: net als vorig jaar kan je tijdens de Pride Dates nieuwe vrienden maken.

Zondag palmt het Closing Festival het grote festivalterrein aan de Scheldekaaien in. Van 14 tot 21 uur kan je meezingen en dansen met onder andere Pommelien, Leopold, LaDiva Live, Grace, The Starlings en April Darby. Mister Eurovision himself Johnny Logan en Cookies And Cream sluiten deze editie van Antwerp Pride af. Ook de toegang tot het Closing Festival is gratis.

Voor alle praktische informatie en tickets: www.antwerppride.com

