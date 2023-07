Eén ‘kleine drugsdeal’ dreigt grote gevolgen te hebben voor verslaafd duo: “Ik heb een dochter... Laat me mijn leven met haar voortzetten, alstublieft”

Na 10 jaar en ettelijke juridische veldslagen: fietsen van Antwerpen naar Essen kan in één vloeiende beweging via fietsostra­de

Na een lange juridische veldslag is de fietsostrade tussen Antwerpen en Essen eindelijk klaar. De ‘missing link’ tussen Ekeren en Kapellen is afgewerkt. Daardoor kunnen tweewielers nu vanuit Antwerpen tot aan het station van Essen rijden over een fietspad van 27 kilometer. Een reconstructie van een verhaal van vergunningen die toegekend en telkens weer vernietigd werden.