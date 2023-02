Een huzarenstukje: bomen van 16 meter hoog worden over muur van Rubenshuis getild

Anderhalve meter hoger

De negen grootste bomen, tot wel 16,5 meter hoog, werden vandaag geleverd, waarvan er vijf over de muur van het Rubenshuis werden getakeld met een 58 meter hoge torenkraan. Dat gebeurde niet zonder slag of stoot: de grootste boom bleek namelijk anderhalve meter hoger dan oorspronkelijk gepland. “Het is sowieso een huzarenstukje om die grootste bomen over de muur van het Rubenshuis te tillen”, aldus de woordvoerder van schepen voor Cultuur Nabilla Ait Daoud. “Het tillen is vlot gegaan, maar het neerzetten van de grootste boom op de binnenplaats duurde langer dan verwacht. Het kraanbedrijf is zo voorzichtig mogelijk geweest om het Rubenshuis niet te beschadigen. Er is één raam gesneuveld, maar dat is snel weer opgelost.”