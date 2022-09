“Een goede opleiding is de beste garantie op een job”: schepen Erica Caluwaerts (Open Vld) fan van kortere zomervakantie

Antwerpen Operatie ‘Middelheim 2.0’: Antwerps openlucht­mu­se­um gaat indrukwek­ken­de beeldencol­lec­tie herschik­ken

In het Middelheimmuseum, het 30 hectare grote openluchtmuseum voor hedendaagse kunst in het zuiden van Antwerpen, zijn vernieuwingswerken begonnen die de collectie “toegankelijker en bevattelijker” moeten maken. De opstelling van de kunstwerken in het park wordt volledig herzien en de werken zullen thematisch worden geclusterd. Tegen eind 2023 is de operatie ‘Middelheim 2.0’ afgerond. Het museum blijft de hele tijd open.

30 augustus