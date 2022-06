Eén gewonde bij massale vechtpartij na einde voetbalmatch in Merksem: politie moet ingrijpen

Politiewoordvoerder Wouter Bruyns: “We hebben ervoor gezorgd dat de vechtpartij stopte en het publiek het stadion kon verlaten. Bij de vechtpartij werd er geslagen met stokken en andere spullen die in de buurt rondslingerden. Eén iemand spoot ook pepperspray maar die persoon konden we niet identificeren. Er is uiteindelijk niemand bestuurlijk opgepakt.”

“Pepperspray en messen op zak”

Coach en organisator Andy Kisema: “De match was bedoeld om supporters te laten kennismaken met de profs zoals Ilyas Sebaoui of Awuzu. Zij deelden handtekeningen uit, jongens konden met hen op de foto. De match verliep heel goed. Er was veel volk en veel ambiance. Pas na afloop is er uit het niets een incident ontstaan tussen twee supporters van Aalst die al langer ruzie met elkaar hadden. Die twee begonnen te vechten en andere mensen mengden zich in dat gevecht. Antwerpenaars kwamen tussenbeide want ons concept van een plezante match voor jongeren en kinderen werd tenietgedaan. Na paar minuten was de politie er al. Volgens de politie waren er ‘supporters’ die pepperspray en messen op zak hadden. Dat is ziekelijk.”