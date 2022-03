Een dj, kunstmarkt en kindergrime: Kringwinkels organiseren opnieuw Retrodagen

Van zaterdag 12 maart tot zaterdag 19 maart halen de Kringwinkel in Antwerpen weer alles uit de retrokast om de mooiste tweedehandsspullen aan te bieden. Maar je kunt er niet alleen unieke retrospullen vinden: veel Kringwinkels organiseren ook een speciaal programma. In de Kringwinkel op het Kiel is er alvast een hele week lang de expositie SupermArt: dat is een project dat ontstaan is tijdens de eerste lockdown, waarbij kunst in winkels wordt geëxposeerd om artiesten een forum te geven. De expo wordt begeleid door muziek van dj Ronny. Op zaterdag maakte ex-medewerker Shahnila samosa’s die ze tegen een klein prijsje verkocht, en stond ex-medewerker Joumana klaar met kindergrime.

Teamsfeer

“Doorheen het jaar komen er veel speciale retrospullen binnen in de Kringwinkel. Om die te bundelen, organiseren we al een tijdje de Retrodag”, vertelt Geraldine Cordie (28), communicatiemedewerker Kringwinkel Antwerpen. “Vroeger hadden we maar één Retrodag: alle retrospullen werden toen op één dag verkocht. Omdat we best veel binnenkrijgen en het die dag dus vrij druk werd, hebben we vorig jaar beslist om er meerdere Retrodagen van te maken. Elke dag wordt de winkel aangevuld, dus als je er de eerste dag niet geraakt, kan je de rest van de week nog mooie spullen vinden. Zo krijg je als klant ook de kans om verschillende winkels te bezoeken. Dat de winkels zelf nog extra activiteiten organiseren, is een heel fijn initiatief. De winkels hebben sowieso al een hecht team, maar dit draagt nog bij aan een positieve teamsfeer.”