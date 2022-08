Een beetje Parijs in Antwerpen: geniet van diner bij kaarslicht met openluchtfilm

Openluchtcinema op de Koolkaai vrijdagavond. Op het programma ‘Midnight in Paris’ van regisseur Woody Allen met onder andere Owen Wilson, Carla Bruni en Adrien Brody in de glansrollen. “Een garçon begeleidt je naar een tafeltje, brengt je een aperitief en een amuse gueule om van te smullen”, klinkt het bij het kunstencafé. “Terwijl de zon onder gaat, geniet je van een verrassend driegangenmenu, helemaal in de stijl van de film. Vooraleer de film van start gaat, is er nog een amusante act waardoor je je even ‘Midnight in Paris’ waant.”